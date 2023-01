"Con la cremazione non ci separiamo mai da loro"

Le ceneri di cani e gatti custodite in un’urna dai loro padroni. Non è la moda del momento, è una pratica sempre più diffusa, anche a Cesena. Filippo Castagnoli e Fabio Lauro (nella foto) hanno aperto ’Little Even’ a Cesena i primi di gennaio, una struttura dove fanno un ’servizio completo, dalla cremazione alla consegna delle ceneri degli animali’. "Abbiamo visto che qui mancava questo servizio diffuso in Europa - spiega Filippo Castagnoli -: nel maggio del 2021 abbiamo aperto a Ravenna e, visto che lavoravamo molto, ci siamo allargati a Cesena. Non è un lavoro facile, cerchiamo di dare conforto alle persone addolorate e in lutto per la perdita dei loro animali". Sono circa 1000 le cremazioni fatte in un anno dai due soci. Il 90% dei clienti si rivolgono a ’Little Even’ per chiedere cani e gatti, per il restante 10% si tratta di conigli e volatili, come pappagallini e inseparabili.

Il servizio di cremazione per animali di piccola taglia con consegna di urna parte dai 200 euro. "Abbiamo varie tipologie di urne - dice Filippo Castagnoli -: di metallo, in ceramica, riciclabili e biodegradabili. C’è chi fa la cremazione e vuole spargere le ceneri (non c’è una normativa che lo vieta) e chi invece le vuole custodire in casa, magari accanto alle ceneri di un familiare che lo aveva richiesto espressamente prima di morire. Molte persone acquistano le nostre collane con pendenti contenenti parte delle ceneri che costano sui 35-40 euro. I clienti sono sempre di più, perché ormai gli animali fanno parte della famiglia".

a.s.