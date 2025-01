Con la Roma il cuore e un poker non bastano

Cesena

4

Roma

5

CESENA (4-3-1-2): Montalti; Ronchetti (26’ st Manetti), Gallea, Valentini, Domeniconi (35’ st Tampieri), Arpino (26’ st Tosku), R. Campedelli, Castorri (35’ st Mattioli), D. Zamagni (17’ st Ghinelli), Perini, Coveri. All.: N. Campedelli.

ROMA (4-3-3): Kehayov; Sangare (1’ st Golic), Nardin, Reale, Litti; Levak, Di Nunzio (26’ st Coletta), Romano; Zefi (34’ st Seck), Sugamele (1’ st Misitano), Ivkovic (21’ st Graziani). All.: Falsini.

Arbitro: Calzavara di Varese.

Reti: 10’ pt Valentini, 21’ pt Levak, 27’ pt autorete di Perini, 33’ pt Perini, 38’pt Levak, 9’ st Zefi, 24’ st Perini, 34’ st Coletta, 47’ st Coveri (rig.).

Note: espulsi Golic, Litti e Pecci fisioterapista del Cesena; angoli 3 pari, recupero 5’ tutti nella ripresa.

Mille emozioni e nove gol tutti nello stesso incontro di Primavera 1, vinto da una Roma cinica contro un Cesena dal cuore immenso ma colpevole di troppi e gravi svarioni difensivi. Al 10’ Valentini su azione da angolo di testa sblocca il risultato e accende la miccia della gara. Al 15’ in spaccata Castorri colpisce una palla che la difesa ospite respinge sulla linea di porta. Al primo vero tiro la Roma colpisce: Gallea respinge centralmente e la botta di Levak buca Montalti. Al 27’ Montalti esce in modo indeciso su angolo, manda la palla sulla schiena di Perini (nella foto) e la Roma va in vantaggio. Il centravanti bianconero si rifà al 33’ quando sempre da angolo di testa riporta le squadre in parità. Al 38’ sempre su respinta della difesa Levak esplode un destro che lascia di sasso Montalti. Nella ripresa altre emozioni: al 9’ Zefi infila la palla nell’angolo basso alla destra di Montalti, la Roma rimane in dieci e il Cesena segna di nuovo con Perini, ma al 34’ su una palla persa male dal Cesena la Roma segna di nuovo con Coletta. Nel finale ospiti in nove, rigore per i bianconeri, Coveri lo trasforma ma non basta a ristabilire di nuovo la parità.

Roberto Daltri