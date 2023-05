Con la tappa del Giro arriva anche la novità della piadina tutta rosa

A Savignano anche la piadina si tinge di rosa in omaggio al Giro d’Italia la cui tappa a cronometro si svolgerà domenica con partenza da piazza Borghesi e arrivo alla Technogym a Cesena. La piadina rosa è stata creata dalla ’Piadineria al km 0 di Marcello Bianchi’ in Borgo San Rocco ed è stata presentata in municipio al sindaco di Savignano Filippo Giovannini (i due insieme nella foto). Ma quali sono gli ingredienti per fare la piadina rosa? "Ci vanno quelli tradizionali, farina, acqua, strutto, sale e bicarbonato. Poi quello che adesso non sarà più segreto, cioè la farina naturale di barbabietola. E’ incredibile perchè il tubero della barbabietola è viola, la sua farina va setacciata, poi miscelata e con i prodotti originali della piadina fa assumere alla stessa un colore rosa. Prima di arrivare a farla del colore del Giro d’Italia, ho provato diversi ingredienti, ma solo con la farina viola naturale della barbabietola la piadina si è tinta di rosa. E’ un estratto di barbabietola 100% naturale. Le nostre azdore che da sempre fanno la piadina con il mattarello, l’hanno assaggiata e l’hanno promossa a pieni voti e ci sono già molte richieste".

Dice il sindaco: "Oltre a Savignano anche la piadina si tinge di rosa. Grazie alla creatività di Marcello abbiamo l’occasione di gustare il pane rosa di Romagna dedicato al Giro. Dopo le tante ruote e biciclette rosa che si possono ammirare in tutti i negozi, e alle iniziative dei commercianti e delle varie associazioni di volontariato e di categoria, ora si può anche ’mangiare il giro’. Abbiamo cercato di colorare la città tutta di rosa anche il più piccolo angolo, perchè è la prima volta nella storia di Savignano, un evento unico".

Ermanno Pasolini