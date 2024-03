"Con la teleferica. Rocca Malatestiana alla portata di tutti"

La fortezza storica della città appannaggio di tutti, anche i più svantaggiati e in difficoltà a raggiungere la sommità. Per Confcommercio cesenate la Rocca Malatestiana deve essere resa più accessibile e fruibile attraverso un collegamento. "La Rocca è una grande attrattiva di Cesena ed è parte integrante del brand cittadino - osserva il presidente di Confcommercio cesenate Augusto Patrignani -. Non solo, è elemento caratterizzante del centro storico di cui funge da polo attattore. Da sempre Confcommercio rimarca la necessità di rigenerare e rendere più ospitale il parco della Rimembranza, di valorizzare le visite e le offerte culturali dentro la Rocca e soprattutto di renderla accessibile a tutti attraverso sistemi che consentano di raggiungere la sommità come lala teleferica o ascensori da piazza del Popolo".

"Da decenni - prosegue il presidente Confcommercio - se ne discute e non è mai stata trovata la quadra per proporre un intervento risolutore, una grande opera per valorizzare un punto di forza della città. Che per tanti resta distante e troppo impervia da raggiungere. Per Confcommercio è dunque importante realizzare un collegamento verso la sommità della fortezza, e da anni chiediamo esattamente questo, vale a dire un intervento di straordinaria portata per elevare l’attrattività di Cesena città turistica".

"In passato - mette in luce Patrignani che è pù volte intervenuto sulla necessità di valorizzare della Rocca – abbiamo anche proposto di creare un parcheggio nelle immediate vicinanze della Rocca, sfruttando gli spazi a disposizione all’esterno e di valorizzare maggiormente lo sferisterio- aggiunge Patrignani : una bellezza storica come la Rocca deve essere resa alla portata degli anziani e di chi è più in difficoltà e magari rinuncia a raggiungerla". "Dovrebbe essere questo un obiettivo trasversale con la convergenza di tutte le forze politiche – conclude Patrignani – e per questo Confcommercio rivolge un appello a tutti i candidati sindaco: si sfidino a trovare l’intervento più idoneo a raggiungere questo obiettivo. Sarebbe stato anche utile, se fosse stato possibile, presentare un intervento di rigenerazione della Rocca ambendo ai fondi del Pnrr che inglobasse anche un sistema di risalita da piazza del Popolo: un intervento in grado di fare la differenza tra la Cesena prima e quella dopo".