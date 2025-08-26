"Con l’Ai una migliore assistenza ai clienti"

Ci vuole ampiezza di visione e una buona dose di fantasia per utilizzare uno strumento che, a ben guardare, non ha niente di artificiale se non nella sua accezione di "attrezzo" da sfruttare al meglio. Ed ecco che l’intelligenza artificiale lungi dal suo ipotetico dominio sulla mente umana si mostra per quello che è: un’opportunità. Ci sono aziende come Rossi Carta (14 dipendenti e un fantasmagorico numero di prodotti che gira intorno alla cifra di oltre 25 mila tra elementi tra imballaggio, shopper, nastri, carta regalo, bomboniere, decorazioni di generi svariati, piante artificiali, lanterne, cesti e cassette, etichette) che in quella direzione hanno già fatto un bel po’ di strada.

"Di intelligenza artificiale - esordisce il direttore Domenico Colucci - ne stiamo utilizzando una marea". E l’elenco è davvero interessante. Partiamo dal sito, ChartaRè (tradotto in 12 lingue tutte gestite dall’IA), realizzato per allargare il mercato all’estero attraverso la vendita on line. "Abbiamo adottato un sistema - spiega Colucci - che attraverso l’ID dei computer che si collegano al sito ci mostra se dall’altra parte c’è un uomo o una donna e in quale range di età è collocato". Come è possibile? "Attraverso i movimenti del mouse. E’ come studiare le differenze tra maschi e femmine davanti ad una vetrina. I maschi vanno rapidi, le donne si soffermano e consultano più di una pagina. Certo, non è un’identificazione tassativa ma è una buona traccia. E il sito si modifica in base all’interesse di chi sta guardando".

"Abbiamo poi un chat bot - aggiunge Coluci - che ha imparato a rispondere, sia in voce che per iscritto e in diverse lingue, a chi chiede particolari sui prodotti. Faccio un esempio: se si vuole sapere cosa utilizzare per incartare delle bottiglie il chat bot glielo spiega e gli mostra tutti gli esempi possibili. Il cliente può effettuare l’acquisto on line o venire in negozio con le idee già chiare".

"E’ evidente - rimarca il direttore di Rossi Carta - che il chat bot è più preparato di qualunque nostro dipendente: impara subito, non dimentica mai e non influenza il cliente con le sue preferenze". C’è dell’altro? "Sì. Utilizziamo quotidianamente un sistema che sintetizza le mail e ci fa il riassunto delle conversazioni che, qualche volte, sviluppano un loop che rischia di non farci raccapezzare. Ci serve soprattutto per la carta intestata che produciamo principalmente per l’alta moda". E’ tutto? "No, c’è un’altra funzione importante affidata all’IA: la scrittura degli articoli per il nostro blog. In genere si tratta di spunti che sottoponiamo a rigorose revisioni, soprattutto in merito alle soluzioni tecniche. Un altro impegno è quello di rendere il sito ben leggibile all’IA che su queste informazioni si addestra e capisce che è da lì che deve prendere le sue informazioni, immediatamente disponibili sul web. Ciò comporta un’accorta riscrittura del sito, con l’attenta elencazione dei prodotti".

Elide Giordani