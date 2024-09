"Con lampioni e casette gli ’Gnomi’ più magici"

Ieri mattina a Bagno di Romagna, si è celebrata l’inaugurazione delle nuove installazioni del "Sentiero degli Gnomi". "Questo importante rinnovamento, frutto di un impegno congiunto fra amministrazione comunale, associazioni locali e volontari, mira a valorizzare e rivitalizzare uno dei percorsi più amati e magici della Regione", afferma l’amministrazione comunale, che aggiunge:

"Al taglio del nastro, oltre al sindaco Enrico Spighi e agli assessori Mattia Lusini e Silvia Alessandrini, erano presenti Andrea Quadrifoglio di Atlantide, che è il nuovo gestore del "Sentiero", Pierluigi Ricci di Esploramontagne, Daniele Novelli di Papageno Wood, Camilla Boschetti di Treterme, e Cristina Pagliarani di Giratlantide. L’evento ha visto anche il prezioso contributo di Cta per le nuove staccionate e il supporto dei volontari della Protezione Civile Alto Savio". Le nuove installazioni, dislocate lungo il percorso, che si snoda nel Parco dell’Armina a Bagno, includono affascinanti lampioni in legno e pittoreschi villaggi di casette, che trasformano il sentiero in un mondo incantato".

"Oggi non solo celebriamo la sistemazione di un sentiero- sottolinea il sindaco Spighi –, esprimendo nel contempo grande entusiasmo per questa inaugurazione- ma la nascita di un nuovo capitolo per la nostra comunità, che ci permette di sognare e di immaginare insieme". "Con queste nuove installazioni- dichiara Lusini- , Bagno di Romagna si conferma come una destinazione di fascino per tutte le età, capace di coniugare la magìa del fantasy con la bellezza della natura".