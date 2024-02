Con l’Apecar investe 52enne sulle strisce

La pioggia di questi giorni ha reso ancora più scivolose le strade. Lunedì si sono registrati 4 sinistri presi in carico dalla polizia locale. Alle 9.15, in viale Oberdan, un motociclista 55enne ha perso il controllo del proprio mezzo finendo a terra senza riportare gravi conseguenze. Alle 10, in viale Marconi, un uomo di 92 anni alla guida del suo Apecar, nonostante procedesse a velocità contenuta, ha investito una donna di 52 anni mentre attraversava le strisce pedonali. Fortunatamente nessuno dei due ha riportato gravi conseguenze. Alle 16.15 in via del Tunnel un 31enne sul suo motociclo ha perso il controllo cadendo a terra e riportando lievi ferite. Alle 20.10 in viale IV novembre un pedone, di 68 anni, è stato investito da una Mercedes alla cui guida c’era un 34enne. Il pedone non ha riportato ferite gravi.