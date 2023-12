Con le tombole dei commercianti ricchi premi e televisori in palio

Per le feste natalizie e di Capodanno 2023/2024, sono tornate le serate delle tombole a Teatro Garibaldi di San Piero. Una coinvolgente e seguitissima iniziativa popolare, un vero "pezzo da novanta" fra i tanti eventi messi in programma da varie associazioni locali dai primi di dicembre sino al 7 gennaio 2024. L’atmosfera delle feste natalizie e il ritrovarsi in piacevole compagnia è dunque assicurato anche con cinque serate, che si dipaneranno tra i numeri da ’1 a 90’, nel teatro sampierano di Via Cavour.

Dopo il primo appuntamento del 23 dicembre, il programma mette in calendario altri 4 appuntamenti: questa sera, poi venerdì 29 dicembre, cui seguiranno la tombola di martedì 2 gennaio e di giovedì 4 gennaio 2024. Apertura del teatro alle 20, inizio estrazioni alle 20,30. Dice l’Associazione Tra Monti e Valli: "Tante tombole e numerosi premi, televisori compresi, messi a disposizione dagli organizzatori e dai commercianti ed operatori economici di San Piero e di Bagno di Romagna. Le tombole natalizie vengono promosse dalle associazioni Tra Monti e Valli, Il Faro di Corzano, Angelo Custode-Asilo delle Grazie, che dall’anno scorso hanno riattivato i tradizionali appuntamenti".

Prosegue poi l’associazione Tra Mare e Monti: "Il Comune di Bagno di Romagna ha offerto il suo patrocinio e mette gratuitamente a disposizione il Teatro Garibaldi, al quale potranno accedere al massimo 134 persone, come da numero dei posti a sedere. Un grande ringraziamento viene riservato dai promotori, oltre che al Comune, anche alle centinaia di operatori economici che hanno contribuito con premi e buoni al monte premi delle tombole".

gi. mo.