"Con le unità parrocchiali sopperiamo ai pochi preti"

Nell’ultima ricorrenza di San Francesco di Sales patrono dei giornalisti in cui ha potuto parlar loro di tutto il resto tranne che del suo futuro, il vescovo della diocesi di Cesena-Sarsina monsignor Douglas Regattieri - che l’anno prossimo compirà 75 anni, l’età canonica del pensionamento – ha volto ieri in episcopio il suo sguardo non solo dentro la vita pastorale, ma anche verso le vicende della comunità territoriale. Come sempre ha fatto in questo prezioso incontro rituale.

La povertà crescente. "Seguo la vicenda dello sfratto alla famiglia con tre bambini - ha osservato mestamente Regattieri -: in contatto con il direttore della Caritas. La povertà cresce, dobbiamo fare di più: la chiesa diocesana fa già la sua parte con impegno in molte opere".

Il caso di Ponte Abbadesse. "Il sindaco ha fatto da mediatore tra parrocchia di San Giovanni Bono e la società Nuova Virtus per mantenere il calcio dei ragazzi? Prima di lui, mi sono rivolto al moderatore dell’unità parrocchiale del centro e al parroco di San Giovanni Bono, auspicando una soluzione con la collaborazione delle due parti".

I cali che tormentano. "Sono in diminuzione - ha osservato il vescovo - i credenti praticanti, i sacerdoti anche a causa della denatalità e i giovani catechisti. Un problema non solo ecclesiale: anche il volontariato sconta il venir meno dell’impegno giovanile. I giovani preferiscono i testimoni ai maestri e dobbiamo esserlo con l’esempio".

Parrocchie unite. "Il 2023 - ha rimarcato Regattieri - vedrà il consolidarsi delle 13 unità parrocchiali, in cui si uniscono da tre alle cinque parrocchie con un moderatore responsabile legale a livello civile, con una nuova organizzazione all’insegna della corresponsabilità. Fra dieci anni, se non ci saranno più sacerdoti, le unità parrocchiali diventeranno ciascuna una parrocchia. Ho incontrare i 28 preti che hanno accettato la sfida e sono soddisfatti del cammino comune". I parroci non sono obbligati a unirsi e nelle unità pastorali le parrocchie sono più autonome. I sacerdoti diosesani sono una novantina, i parroci una cinquantina.

Bicentenario di Pio VII. "La diocesi - ha informato il vescovo - celebrerà quest’anno il bicentenerario di morte del papa cesenate Chiaramonti, Pio VII, avvenuta nel 1823, che verrà aperto il 20 agosto all’abbazia del Monte, a cui seguiranno un convegno di studi ad ottobre alla sala piana della Malatestiana, un pellegrinaggio dopo Pasqua alla tomba di Pio VII in San Pietro e l’udienza con il Santo Padre, e la chiusura il 20 agosto 2024 all’abbazia con liturgia del cardinal Zuppi, presidente della Cei". All’abbazia del Monte sta inoltre per essere nominato un nuovo abate.

Cause di beatificazione. "Per Pio VII - ha fatto il punto il vescovo - procede la causa di beatificazione, come per altri cesenati: Angela Pirini, don Quintino Sicuro, padre Guglielmo Gattani, ad un livello più avanzato, e inoltre il sacerdote don Carlo Baronio, Teresa Lega, don Giancarlo Bertozzi, i coniugi Consilio e Bruna Pistocchi. Procede anche quella col concorso di più diocesi per papa Benedetto XIII, che fu vescovo a Cesena.

Andrea Alessandrini