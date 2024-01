Con ‘Sciroppo di teatro’ anche i calzini raccontano storie

Con il nuovo anno torna a Cesenatico Sciroppo di Teatro, per i classici appuntamenti delle favole per le famiglie, portate sul palco del Comunale di Cesenatico la domenica pomeriggio. La rassegna inizierà il 28 gennaio alle 16, con "L’Elefantino", che porterà alla scoperta degli angoli nascosti dei cassetti di casa, dove i calzini prendono vita e raccontano storie fantastiche. Sul palcoscenico si esibiscono Bruno Cappagli e Margherita Molinazzi, con una rappresentazione che mostra come gli spunti per una storia fantastica si nascondano anche nei cassetti di casa. La protagonista è Biba, che ha l’incarico di lavare tutti i calzini della famiglia, perchè i suoi fratelli sono troppo piccoli e lei è l’unica che può fare questo lavoro. Peccato che sia un lavoro tanto noioso, così Biba inizia a raccontare una storia, che porta tutti i calzini ad animarsi e a trasformarsi negli animali della giungla. Ogni calzino avrà poi un suono da cantare, suoni che si trasformeranno in musica che ricordano la terra, gli alberi e l’acqua dei fiumi in Africa. La rassegna proseguirà poi il 25 febbraio, sempre alle 16, quando la "Bicicletta Rossa" farà conoscere chi confeziona le sorprese delle uova di cioccolato che vende il Signor BanKomat. Il 24 marzo andrà in scena "Papero Alfredo", il primo burattino che vuole fare lo youtuber, stare in casa e ascoltare musica rap mentre fa le dirette. La rassegna di Ater Fondazione è dunque la naturale evoluzione di quella che un tempo era titolata "A teatro con mamma e papà". Il biglietto intero costa 6 euro; il ridotto 5, mentre con il voucher scende a 3 euro. Tutti i voucher "Sciroppo di Teatro" che si trovano dai pediatri sono validi anche fuori comune. Info 547 79274 dalle 10 alle 12.

Giacomo Mascellani