Con un Castagnetti così, il Cesena può tutto. Perla al debutto, di Zaro il raddoppio: Samp ko

SAMPDORIA 1 CESENA 2

SAMPDORIA (4-2-3-1): Coucke, Venuti (25’ st Depaoli), Riccio, Vulikic, Ioannou; Henderson (38’ st Bellemo), Abildgaard; Conti (1’ st Cuni), Barak (25’ st Pafundi), Pedrola (7’ st Cherubini); Coda. A disp. Ghidotti, Coubis, Hadzikadunic, Giordano, Ferri, Benedetti, Narro. All.: Donati.

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo (32’ st Adamo), Bisoli (32’ Francesconi), Castagnetti, Berti (39’ st Bastoni), Frabotta; Blesa, Shpendi (39’ st Diao). A disp. Siano, Amoran, Piacentini, Guidi, Magni, Celia, Arrigoni, Olivieri. All.: Mignani.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Reti: 37’ pt Castagnetti, 8’ st Zaro, 47’ st Ioannou.

Note: presenti 24mila spettatori, ammoniti Vulikic, Riccio, Henderson, Shpendi, Berti, Depaoli, angoli 2 a 1 per il Cesena, recuperi 2’ pt e 7’ st.

Marassi resta un campo che porta bene al Cesena (mai una sconfitta per i bianconeri), che torna a casa con una splendida vittoria che conferma la leadership in classifica (in coabitazione con Modena e Frosinone). La Sampdoria, invece, resta ultima a zero punti. E’ parsa evidente la differenza soprattutto psicologica esistente attualmente fra le due formazioni. Tranquilli e sereni i romagnoli, concreti, forti, mai in sofferenza, non hanno permesso nulla agli avversari se non il tiraccio di Ioannou da fuori area deviato da Adamo in pieno recupero, l’unico di tutto il match. Il Cesena si è mostrato in grande spolvero, trascinato dalla leadership innata di un fuoricalsse come Castagnetti, subito in gol al debutto in bianconero. E che gol. Un’autentica perla.

Si torna in campo dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. Mignani sceglie Berti e tiene in panca Bastoni per far posto proprio a Castagnetti, per il resto la solita formazione coi nazionali in campo ad eccezione di Magni. Bolgia Ferraris, il pubblico doriano colora lo stadio e cerca di dare la scossa alla squadra, desolatamente al palo. Diluvia e non è facile giocare, possesso palla sterile per la Samp mentre il Cesena sta rintanato tentando di colpire in contropiede. Al 10’ è clamorosa la non decisione di Mariani: piede a martello di Vulikic su Ciervo e l’arbitro mostra solo il cartellino giallo. E’ chiarissimo l’intervento da rosso, Mariani e il Var perdonano il terzino e la Samp. Match disordinato, è evidente la mancanza di serenità dei blucerchiati. Alla mezz’ora Ciofi colpisce di testa in area, Coucke respinge.

La perla della serata è poco dopo, sugli sviluppi di una punizione per un fallaccio di Henderson ai danni di Berti. Al limite dell’area, colpo liftato di Castagnetti e palla all’incrocio dei pali. Gol stupendo a bagnare un esordio altrettanto positivo, da vero leader, al suo decimo timbro in cadetteria, tutti di pregevole fattura. Il raddoppio è un chiaro infortunio della difesa ligure incapace di allontanare una palla in flipper a due metri dalla porta, fino alla zampata di Zaro. Meritava il gol anche Shpendi, trovato da Berti a due metri dalla porta ma devia sul fondo.

Daniele Zandoli