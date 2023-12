Conad City, ha aperto il nuovo supermercato

Inizio dell’attività, ieri mattina della nuova sede del Conad City situata in via Battistini, 31, a San Piero in Bagno, in sostituzione di quella ’vecchia’, molto più piccola. Il taglio del nastro nella nuova struttura è stato effettuato dal sindaco di Bagno di Romagna, Marco Baccini, insieme a Luca Panzavolta, amministratore delegato Cia-Conad.

Il nuovo negozio, realizzato nell’area ex Consorzio Agrario di San Piero, gestito dalla società Bdm 2012 di Simone Andrucci e di sua moglie Elena Mazzoli, si estende su oltre 350 metri quadri, offrendo ai clienti una vasta gamma di prodotti, inclusi quelli locali del percorso "SiAmo Romagna". La struttura offre anche 16 posti auto, mentre la precedente sede era priva di parcheggio. All’interno vi lavorano 14 persone. Completano il quadro l’assortimento di prodotti freschi, freschissimi e drogheria alimentare, la panetteria, la cantina, il pet food, i surgelati.

Sottolinea la direzione di Conad City di S.Piero: "La giornata è stata caratterizzata da un’atmosfera festosa, con la presenza di numerosi cittadini e visitatori, accorsi nei moderni e accoglienti locali. Apprezzato il ristoro preparato dal noto chef stellato Gianluca Gorini titolare del ristorante DaGorini di San Piero". Tante le novità del nuovo punto vendita: il banco di gastronomia calda e fredda e la macelleria servita con lavorazione interna. Ieri, i clienti hanno beneficiato dell’offerta speciale di lancio, ricevendo in omaggio una borsa riutilizzabile per una spesa minima di 15 euro. Apertura, dal lunedì al sabato dalle 7 alle 20; la domenica dalle 8 alle 13.