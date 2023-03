"Concedere i dehors tutto l’anno"

Sulla questione dei dehors il centrodestra si schiera al fianco dei ristoratori. La Lista Civica Buda, Fratelli d’Italia e Lega, in un comunicato, criticano la linea dell’Amministrazione in merito alle installazioni sul suolo pubblico, che sul canale sono in concessione temporanea da marzo a novembre. "Noi vorremmo - scrivono i capigruppo del centrodestra -, che i dehors fossero previsti in via definitiva. Il Comune applica un regolamento che non tiene conto delle esigenze degli esercizi sul porto canale, meta di turisti intenzionati a godere del panorama seduti comodamente. I dehor permettono di allungare la stagione turistica con benefici".

g.m.