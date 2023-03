Concerti e masterclass nei ’Clarinet Days’

Il clarinetto torna ad essere grande protagonista al Conservatorio Maderna con la decima edizione dei ’ClarinetDays’, patrocinata dal Comune di Cesena ed in collaborazione con l’Accademia Italiana del Clarinetto. Si comincia oggi con un incontro nella sala Dallapiccola con Roberto Liverani, storico clarinettista dell’Orchestra Casadei, che parlerà del clarinetto nella musica popolare romagnola. Domani, invece, spazio alle masterclass per gli studenti con i grandi maestri Andrew Marriner, per oltre quarant’anni impegnato nella London Symphony Orchestra e primo clarinetto della stessa fino al 2019, Stephan Vermeersch, clarinettista basso e presidente dell’European Clarinet Association, e Gabriele Mirabassi, artista jazz di spessore internazionale.

Nella giornata di sabato, dalle 11 alle 17, ci sarà l’esposizione di numerose aziende specializzate nel mondo del clarinetto; alle 14.30 Andrea Massimo Grassi, professore dell’Accademia del Teatro alla Scala, introdurrà ’Nel laboratorio di Brahms’ mentre alle 18 è in programma il concerto di Gabriele Mirabassi e Michele Francesconi al pianoforte.

Il gran finale domenica alle 16.30 al teatro Verdi con il concerto del Maderna Clarinet Consort diretto da Giorgio Babbini e Piero Vincenti e i solisti Andrew Marriner al clarinetto, Stephan Vermeersch al clarinetto basso e Piero Vincenti al corno di bassetto. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.