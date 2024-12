Concerti, radio e musical al Comunale

Per le festività natalizie il Teatro di Cesenatico ha in programma un ricco calendario di eventi. Nella bomboniera dai velluti blu a due passi dal porto canale, il 26 dicembre alle 17 si terrà il tradizionale Concerto di Natale a cura del coro polifonico Ad Novas diretto da Monica Poletti. Va dunque sul palcoscenico il coro della città, accompagnato da un quintetto d’archi e pianoforte, che farà riecheggiare musiche della tradizione natalizia classica e moderna. Quest’anno saranno eseguiti anche due brani del maestro Ennio Morricone. L’ingresso costa 7 euro e le persone interessate possono avere informazioni e prenotare al 335 7570305.

Il 29 dicembre, sempre alle 17, farà invece tappa il tour di UNduetTRIO, una formazione che è protagonista di un appuntamento di Cesenatico Classica, con Luca Troiani al clarinetto, la soprano Ginevra Schiassi e Claudia D’Ippolito al pianoforte, per dar vita ad un live dove con i brani di Meyerbeer, Schubert, Mozart e Bellini. Al termine del concerto sarà offerto un aperitivo al pubblico. Il biglietto d’ingresso costa 10 euro, gli under 16 non pagano e, per prenotare si può inviare una mail a iltrabaccoloaps@gmail.com, telefonare o inviare un messaggio whatsapp al 353 474 2492.

L’ultima notte dell’anno vedrà protagonisti Eleonora Mazzotti, Stefania Stefanin, Mirco Rocchi e al pianoforte il Maestro Luca Bonucci, per uno spettacolo molto atteso. Il quartetto di artisti presenterà un fantasioso, allegro e appassionato percorso tra cinema e canzone, per coinvolgere il pubblico sul filo dei ricordi tra star hollywoodiane, divi italiani e colonne sonore indimenticabili di film cult e perle rare. Quest’anno cade il centenario della nascita della radio, lo spettacolo renderà omaggio a questo straordinario mezzo di comunicazione che è stato un formidabile strumento di diffusione di musica e canzoni. Il quartetto mescolerà Cuor e Amor, note, narrazioni e divertimento in attesa dell’anno nuovo, fino al brindisi di mezzanotte con buffet offerto dall’amministrazione da condividere tutti insieme nel foyer del teatro. Ci sono pochi posti disponibili, il biglietto costa 20 euro in palco e platea (12 euro nel loggione), e per prenotare occorre telefonare al 353 4486079.

Con l’inizio del nuovo anno, l’Epifania sarà anticipata dal primo musical della stagione invernale, Cenerentola, che sarà messo in scena il 5 gennaio alle 16. Anche per questo spettacolo sono disponibili gli ultimi posti e per prenotare occorre telefonare al 388 1142484 e contattare direttamente la compagnia Ndo di Ivan Boschi.

Giacomo Mascellani