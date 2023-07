Concerto all’alba al Castello al suono delle fisarmoniche

Domani alle 6 concerto all’alba al Castello Malatestiano di Longiano per godere il sorgere del sole e festeggiare il compleanno di Tito Balestra nel centenario della nascita con un concerto per fisarmoniche della Accordion Concert Orchestra. Saranno tre i maestri di questo strumento a dar vita al concerto con standard musicali per fisarmonica ma anche guizzi e sorprese come sarebbe piaciuto a Tito Balestra tra tradizione e innovazione. La fisarmonica è uno strumento che affascinava tantissimo Tito Balestra. Da qui l’idea di dedicargli un concerto per il suo compleanno e per il centenario il concerto prevede un’orchestra di fisarmoniche guidate da alcuni dei principali interpreti di questo strumento. Sergio Scappini, docente del conservatorio di Milano e fisarmonicista della Scala, Paolo Vignani, docente al conservatorio Rossini di Pesaro e Gabriele Marangoni, docente al Conservatorio di Sassari. I tre maestri suoneranno musiche di Dvorak, Gounod, Piazzolla e Loewe.

e. p.