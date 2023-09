Concerto ‘Best of Bach’ con il pianista Bahrami e il falutista Mercelli

Con il grande concerto ‘Best of Bach’ del celebre pianista iraniano Ramin Bahrami e del flautista Massimo Mercelli, stasera cala il sipario sulla XXIII edizione di Emilia Romagna Festival. L’appuntamento è alle 21 al Chiostro di San Francesco , con un programma che omaggia il genio di Eisenach e che include anche la prima esecuzione italiana del Preludio di Krzysztof Penderecki. Il programma sarà un’esperienza di emozioni e virtuosismi, a partire proprio dal ‘Prelude’ per flauto solo di Penderecki, mai eseguito prima in Italia.