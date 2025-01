Concerto con la musica composta nei lager

Stasera alle 20.30, il Quartetto Gragnani si esibirà all’Auditorium di Palazzo Nadiani in un concerto che renderà omaggio alle vittime del nazifascismo e alla forza della musica concentrazionaria come testimonianza di resistenza. L’evento è promosso da Anpi Cesena e dall’Associazione ‘MagicamenteMozart’, in collaborazione con Asp Cesena/Valle Savio e Istituto di Letteratura musicale concentrazionaria.

Il concerto, dal titolo ‘Musica per la Memoria’, prevede l’esecuzione di opere composte da autori internati nei campi di concentramento o perseguitati dalle leggi razziali. Il programma del concerto si articola in diverse composizioni, tra cui alcuni brevi frammenti di autori sconosciuti ed altre di compositori più noti come Mario Castelnuovo Tedesco e Franco Margola, che hanno scritto musica nei campi di concentramento, riuscendo a testimoniare con la loro arte la dignità e il coraggio di chi viveva in condizioni disumane. Ingresso gratuito.