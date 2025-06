Concerto dedicato a Dalla e Battisti

A Mercato Saraceno, sabato 21 giugno, alle 21, in Piazza Mazzini, Michele Fenati si esibirà in concerto: ’Lucio’, Dalla a Battisti, un omaggio a due giganti della musica. L’ingresso è gratuito, promosso dal Comune con il contributo della Camera di Commercio della Romagna, questo evento trasformerà Piazza Mazzini in un grande palcoscenico con il suo toccante omaggio a Lucio Dalla e Lucio Battisti, ripercorrendo alcune delle tappe fondamentali delle straordinarie carriere dei due Lucio, nati entrambi nel marzo 1943, e accomunati da una sensibilità artistica capace di segnare generazioni. Voce, chitarra semiacustica, violino e violoncello daranno vita a un’esperienza musicale intensa e coinvolgente. Ogni canzone sarà accompagnata da brevi racconti e aneddoti.

Edoardo Turci