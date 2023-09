Concerto di Banda Santa Cecilia a Firenze da San Piero in Bagno

Grande successo per la Banda Musicale ’Santa Cecilia’ di Bagno di Romagna-San Piero, andata per un giorno in trasferta per la gita sociale, quest’anno a Firenze. Qualche sera fa, la storica Filarmonica dell’Alto Savio, ha dato vita per oltre due ore ad una affollatissima esibizione musicale, proponendo vari brani tratti dal suo ricco repertorio. Il risultato è stato un coinvolgente concerto in piazza Santo Spirito (foto), suggestiva location nel centro storico di Firenze, che si è ben presto riempita di cittadini e di turisti e anche di alcuni sampierani residenti nella città del Giglio. La gita era aperta anche ai cittadini d’Alto Savio, all’insegna del motto ’Una giornata di musica, cultura e divertimento da Bagno-S.Piero a Firenze e ritorno’.

Non è la prima volta che la banda ’S.Cecilia’, diretta dai maestri Tolmino e Luca (nipote) Marianini, e con la regìa del presidente Giancarlo Rossi, fa strappare ai cittadini di Firenze lunghi e ripetuti applausi, per le sue apprezzate esibizioni, che vanno dalla musica classica a quella popolare. E a proposito della città bagnata dall’Arno, quest’anno il trait d’union Bagno-S.Piero-Firenze è stato se vogliamo ancor più significativo, in quanto ricorrono 100 anni dal trasferimento, nel 1923, del Comune di Bagno dalla Provincia di Firenze a quella di Forlì. Va altresì sottolineato che non è mancata nel repertorio della serata di Firenze la popolarissima musica di ’Romagna Mia’ del maestro Secondo Casadei, che è stata simpaticamente accompagnata dal canto del polistrumentista Nicola Andrucci. Canzone e musica, quella di ’Romagna Mia’, che ha appassionatamente coinvolto anche alcune centinaia di ugole dei presenti in piazza S.Spirito, che entusiaste hanno anche richiesto più volte il bis.

Gilberto Mosconi