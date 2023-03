Concerto di clarinetto al Verdi con il solista Andrew Marriner

Oggi alle 16.30 al al teatro Verdi è in programma il concerto finale della decima edizione dei ClarinetDays organizzata dal Conservatorio ‘Bruno Maderna’ di Cesena, con il patrocinio del Comune di Cesena ed in collaborazione con l’Accademia Italiana del Clarinetto. Si esibirà il Maderna Clarinet Consort diretto da Giorgio Babbini e Piero Vincenti e i solisti Andrew Marriner al clarinetto, Stephan Vermeersch al clarinetto basso e Piero Vincenti al corno di bassetto.

Andrew Marriner, star del concerto, è stato per 36 anni Principal Clarinet della London Symphony Orchestra, con la quale oltre a numerosi concerti ha registrato famose colonne sonore quali il celeberrimo ‘Amadeus’, Guerre stellari e Harry Potter dirette dall’autore John Williams e altre.

Primo clarinetto della Academy of St Martin in the Fields fondata dal padre Sir Neville Marriner, tra i più grandi direttori d’orchestra del secolo scorso.Tiene concerti e masterclass in tutto il mondo.

Stephan Vermeersch, artista internazionale è Presidente della European Clarinet Association.

Il programma prevede l’esecuzione dei Konzertstucke op.113 e 114 di Mendelssohn nella rara versione per clarinetto, corno di bassetto e orchestra di clarinetti oltre a musiche di F.Schubert, G.Verdi, D.Sostakovic con il celeberrimo Valzer n.2, un brano di Akiro Toda per clarinetto basso e orchestra di clarinetti (in prima esecuzione italiana), la Jewish Suite di Michele Mangani e una chiusura tutta brasiliana con Carioca.

Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili.