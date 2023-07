Concerto di Morgan rinviato a gennaio

Il concerto di Morgan previsto mercoledì 2 agosto al Teatro all’Aperto di Cesenatico è stato rinviato al 20 gennaio. Lo ha comunicato la società Pulp Concerti, scrivendo in una nota che il concerto "Stramorgan live", per problemi tecnico organizzativi non imputabili al Teatro Comunale di Cesenatico, non si terrà mercoledì sera ed è stato rinviato alla sera del 20 gennaio, ovviamente al Teatro Comunale di Cesenatico e non all’aperto. I biglietti già venduti resteranno validi per la nuova data oppure saranno rimborsati entro giovedì 10 agosto nei punti vendita dove sono stati acquistati o direttamente sul sito di prevendite ticketone.it.