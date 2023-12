Concerto di Natale con gli allievi della scuola di Casadei

Nel Cinema Teatro Moderno di Savignano sul Rubicone questa sera alle 20.30 si terrà l’atteso concerto di Natale dell’orchestra degli allievi della scuola di musica Secondo Casadei, guidata dal direttore Roberto Siroli. Più di 50 elementi formano l’orchestra permettendo agli allievi di sperimentare la musica d’insieme non solo in aula ma davanti a un pubblico vero. Per l’occasione si esibiranno anche il Coro Adulti e il coro Voci bianche insieme alle classi quarte e quinte della scuola primaria di Savignano sul Rubicone con l’accompagnamento musicale dei docenti della scuola di musica. Ingresso libero.