Concerto jazz mondiale al Noi

È iniziato il conto alla rovescia per l’edizione 2023 di Jazzenatico. La nuova location è il Noi Lounge Music Club, il locale sul lungomare Carducci angolo viale Roma, dove si terranno dodici concerti. Il cartellone, tutto dedicato al jazz experience, vede l’anteprima questa sera, alle 22, con il concerto della madrina della rassegna, Rossella Cappadone, che con la sua voce e la sua chitarra sarà affiancata da Alessandro Altarocca al piano, Stefano Senni al contrabbasso e Fabio Nobile alla batteria. È l’occasione per apprezzare dal vivo un’artista di grande talento che sta ottenendo successi importanti; si è infatti esibita per la Fifa ai campionati del mondo di calcio in Quatar e recentemente ha vinto il prestigioso premio in Romania al "Johnny Raducanu International Jazz Festival", dove la cantante e musicista riminese è stata premiata come migliore cantante jazz.

g.m.