Concerto mariano a Madonna delle Rose

Si terrà un concerto mariano domani sera alle 20.30, condizioni meteorologo permettendo, alla chiesa cesenate di Madonna delle Rose intitolato "Le voci liriche per la chiesa Madonna delle Rose" con la partecipazione del soprano Wilma Vernocchi e degli allievi dell’istituto musicale Fondazione ’Angelo Masini’ di Forlì.

Il concerto è sostenuto dall’azienda dolciaria Babbi, la cui prima sede fu in via Turchi adiacente alla chiesa, da Azimut e dall’associazione culturale Pro Rubicone. L’ingresso è a offerta libera a sostegno della missione ’Padre Sandro Faedi in Mozambico’ e dell’associazione culturale ’Pro Rubicone’.

Wilma Vernocchi, 81 anni, forlivese, è uno dei soprani italiani di maggior prestigio ed è stata diretta da maestri come Claudio Abbado e Maurizio Arena, ha collaborato con registi del calibro di Giorgio Strehler e Mauro Bolognini. Nell’attività teatrale è stata affiancata da artisti di massimo livello. Verranno eseguite composizioni ispirate al mese mariano e alla figura della Madonna, con alcuni classici come l’Ave Maria di Gounod in cui si esibirà la stessa Wilma Vernocchi. Il pianista accompagnatore è Giuseppe Ottaviani, e quella di Schubert , col mezzosoprano flautista Melissa Rignoli e il pianista Tianyi Hu.

Edificata nel 1605, la chiesa di Madonna delle Rose, nel bel quartiere residenziale che da lei ha preso il nome, ha subito nel tempo modificazioni e adattamenti. Venne eretta fuori le mura, a beneficio dei coloni che si erano insediati in un terreno acquitrinoso bonificato dai benedettini. Il campanile risale al 1833 e all’interno, ad unica navata, spiccano gli stucchi secenteschi. Per fare posto alla chiesa fu abbattuta la casa colonica del podere ’Roseto’ conservando l’affresco dipinto sulla facciata della casa, un’antica immagine della Madonna da cui appunto deriva la denominazione ’Madonna delle Rose’.