Concerto all’Orogel Stadium di Cesena per gli alluvionati il 29 luglio: il ritorno dei Mille

Cesena, 9 giugno 2023 – Messaggio in inglese con preambolo in romagnolo, il tutto condito dall’immagine di un galletto ruspante che dice la sua sopra al manico di una chitarra: ‘Ai sèmm!’. Ci siamo. E’ l’annuncio col quale Rokin’1000, il progetto che ha portato alla formazione della gigantesca band capace di convincere i Foo Fighters a venire a suonare a Cesena, annuncia la data del concerto che si terrà all’Orogel Stadium Dino Manuzzi con l’intento di raccogliere fondi a favore degli alluvionati.

Dunque eccoci qua: per tutti gli amanti del rock (e dei progetti impossibili che diventano realtà) vietato prendere altri impegni sabato 29 luglio, giorno del grande evento. L’idea era già stata annunciata nelle scorse settimane da Fabio Zaffagnini, anima di Rockin’1000, che davanti alla devastazione che ha colpito i nostri territori si era detto intenzionato a organizzare un concerto a Cesena, dove tutto era partito.

"L’idea di tornare – erano state le sue parole – era già nell’aria, ma avremmo voluto abbinarla a una ricorrenza particolare, un bell’anniversario da festeggiare insieme. Visto quello che è accaduto però è impossibile restare a guardare: ci muoviamo subito, saremo a Cesena entro l’estate". Così sono iniziati i controlli dei calendari e i contatti con chi gestisce lo stadio, fino all’annuncio della data del 29 luglio diffusa ieri sui canali social di Rokin’1000, con l’appello: "Unisciti a noi in un nuovo concerto per raccogliere fondi per la nostra amata terra, la Romagna, dove siamo decollati per la prima volta!". Sempre sulle stesse piattaforme sono disponibili i link per candidarsi a partecipare al progetto o per prenotare i biglietti. L’intento è quello di fare le cose in grande, coinvolgendo anche ospiti speciali e di primo piano del panorama musicale che potrebbero rimpolpare le già nutritissime fila della band da record.