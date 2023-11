Concerto per bimbi monelli con il Kosmocomico teatro

Un’opera che esplora le emozioni delle bambine e dei bambini, fatta di musica e tante geniali trovate, tipiche dell’infanzia, ma che a tratti richiamano anche le comiche nevrosi degli adulti. È "CATTiViNi Cabaret – concerto per Bimbi Monelli" che Kosmocomico Teatro porta in scena oggi alle 16, al Bonci, per la rassegna UN, DUE, TRE…TEATRO! Domeniche al Bonci per tutte le età. Valentino Dragano, regista, autore e interprete dello spettacolo, allestisce un palcoscenico a mo’ di orchestra con chitarra, pianoforte, batteria, sax e tromba, incorniciato dai dipinti di Silvia Vailati. La messa in scena, per piccoli a partire dai 5 anni, rappresenta l’età infantile, nel momento della ribellione, della "pulsione a sovvertire le regole e a sbagliare per imparare, che tutti abbiamo sperimentato – sottolinea Dragano -. Ecco dunque gli ammonimenti della mamma su quello che si deve e non si deve fare, e la rabbia che rode dentro come un leone". La Malatestiana Ragazzi allestirà nel foyer una sezione volante di libri da leggere e prendere in prestito, inaugurando così l’iniziativa "Che spettacolo! La biblioteca ragazzi va a teatro". Biglietti da 8 a 5 euro.

r.c.