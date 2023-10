Concerto per un amico al teatro Comunale

Dopo un’interruzione di tre anni causata anche dalla pandemia, torna di nuovo sul palcoscenico del Teatro Comunale di Cesenatico il "Dear Gianluca - Concerto per un amico". L’appuntamento è domani pomeriggio alle 17, quando sul palco sarà presentata la diciottesima edizione di questo evento, nel 20esimo anniversario dalla scomparsa di Gianluca Mattei avvenuta il 9 settembre 2003. L’obiettivo degli organizzatori è sempre quello di condividere sul palco e col pubblico la memoria di un amico grazie alla musica. Gianluca Mattei, diplomato in flauto, sin da giovanissimo ha mostrato di avere talento, per poi far parte dal 1991 dei Thi Sha Man Nah, un importante quartetto di sax dove suonava assieme a Fabio Petretti, Stefano Fariselli e Carlo Fabbri, coi quali ha vinto, fra gli altri, i premi Barga Jazz, Summertime in jazz, Music Inn ed ha inciso gli album "Thi-Sha-Man-Nah" (1996), "Variazioni climatiche" (1999) e "Ripescando" (2001). Mattei ha inoltre fatto parte anche della Jazz band di Meldola, sempre in primo piano coi suoi assoli. Parallelamente Ginluca Mattei insegnava musica alla scuola media "Dante Arfelli" di Cesenatico e faceva salire sul palco del Teatro Comunale i suoi studenti, perché si mettessero alla prova nei saggi di fine anno scolastico. La presenza di tanti amici testimonia ancora affetto e vicinanza all’esperienza umana e di musicista di quest’uomo stroncato prematuramente vent’anni fa da un male incurabile. Sul palco del Comunale di Cesenatico per la direzione del maestro Fabio Petretti, domenica si darà spazio a tanto jazz e si esibiranno le cantanti Anna Ghetti e Marisa Naldi; Giovanni Giacometti e Giosuè Orselli alla tromba, Roberto Rossi al trombone, lo stesso Fabio Petretti, Alessandro Scala e Riccardo Tramontani al sax; Gabriele Zanchini, Marco Pierfederici e Iacopo Raggi al pianoforte; Paolo Ghetti al contrabbasso; Stefano Paolini, Daniele Sabatani e Alessandro Pivi alla batteria. Alberto Antolini presenterà il concerto, organizzato con la collaborazione della scuola media Dante Arfelli (l’aula di musica è intitolata a Gianluca Mattei), del Comune di Cesenatico e dell’associazione Amici della Ccls. L’ingresso è ad offerta libera.

Giacomo Mascellani