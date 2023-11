Concerto polifonico dedicato a Pio VII

Stasera alle 21 nella chiesa di San Domenico di Cesena si terrà un concerto di polifonia sacra dedicato alla figura di Papa Pio VII, nell’ambito delle celebrazioni del bicentenario della sua morte. L’evento, che gode del patrocinio della Diocesi di Cesena-Sarsina e del Comune di Cesena, vede la partecipazione di due cori: Alio Modo Canticum di Cesena, diretto dal M° Loredana Ambrogetti e il Polifonico di Valleggia, in provincia di Savona, diretto dal M° Maurizio Fiaschi. Il coro ligure è coinvolto direttamente nelle celebrazioni, in quanto papa Chiaramonti fu tenuto prigioniero per alcuni anni nelle stanze della diocesi di Savona.