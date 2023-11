Concerto Rockin 1000 per gli alluvionati: devoluti 100mila euro

Cesena, 18 novembre 2023 – Cantare fa bene allo spirito. Di chi sta dietro al microfono, di chi si gode lo spettacolo, ma anche degli alluvionati.

Concerto Rockin 1000 per la Romagna: spettacolo e cuore

Grazie al concerto ‘Rockin’1000 for Romagna’ organizzato il 29 luglio all’Orogel Stadium Dino Manuzzi, sono infatti stati devoluti 50.000 euro alla Provincia di Forlì Cesena frutto dell’evento (e della messa all’asta di una chitarra Gibson autografata dagli ospiti speciali della serata), ai quali si aggiungono strumenti musicali per un valore di altri 50.000 che Gibson e Tama (partner dell’evento), metteranno a disposizione delle scuole della provincia di Ravenna. I dati conclusivi dell’operazione sono stati diffusi ieri, come avevano anticipato gli stessi organizzatori al Carlino la scorsa settimana.

Al concertone parteciparono circa 18.000 persone, che hanno portato introiti di biglietteria di 439.736 euro (iva esclusa). Gli sponsor hanno aggiunto altri 351.454 euro, mentre dalla vendita del merchandising dell’evento e dalla ristorazione sono arrivati 30.799 euro. Il gruppo Rokin’1000 ha contribuito con una donazione di ulteriori 12.363 euro.

La somma degli incassi ammonta così a 834.354 euro, cifra alla quale vanno aggiunti i 4.620 euro frutto dell’asta della chitarra Gibson Les Paul Standard Blood Orange Burst autografata (6.000 euro meno 1.380 euro di commissioni). Sul fronte delle uscite invece sono stati addebitati 500.867 euro di costi di produzione, 91.948 euro legati al personale, 79.710 euro riferiti all’uso dello stadio, 69.300 euro legati alla comunicazione e 47.419 euro di diritti Siae. La voce uscite raggiunge così complessivamente i 789.246 euro.

"Siamo fieri del lavoro che abbiamo svolto – ha dichiarato in una nota Fabio Zaffagnini, fondatore di Rockin’1000 - che ha visto la nostra società interamente dedicata a questa operazione per due mesi. Tanti fornitori e collaboratori hanno prestato i propri servizi a condizioni agevolate e li ringrazio di cuore a nome di Rockin’1000. Un pensiero speciale va infine ai mille musicisti che hanno regalato uno spettacolo indimenticabile e al pubblico che ha riempito gli spalti".

Tutti i componenti della mega band infatti, come d’altra parte accade sempre per gli eventi di Rockin’1000, si sono esibiti a titolo totalmente gratuito. Il concerto rientra in un impegno più vasto, iniziato con la donazione alla Protezione Civile di 150.000 euro del ricavato del concerto del 7 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma da parte di Aperol in collaborazione con Rockin’1000, e con la realizzazione del sito volontarisos.it, per la gestione dei volontari nelle operazioni di aiuto sul territorio romagnolo. Il sistema ha gestito un numero superiore a 20.000 volontari in due mesi di attività.

Il sindaco di Cesena e presidente della Provincia Enzo Lattuca ha ringraziato organizzatori, musicisti e spettatori per il contributo, anticipando che i fondi serviranno a mettere in sicurezza le strade interessate da frane e smottamenti.