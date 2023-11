Concerto-tributo a Celentano con ’I Molleggiati’ sul palco

In novembre lo storico Circolo Arci di Borella di Cesenatico ospiterà tre appuntamenti live, centrati sulla musica e il sano divertimento. Si tratta di una delle novità della stagione 2023-2024, ricca di incontri, conferenze ed esibizioni, nel punto di ritrovo affacciato sulla via Cesenatico. Il primo concerto si terrà questa sera alle 20.45, quando salirà sul palco il duo "I Molleggiati", per un tributo al mitico Adriano Celentano. A proporlo sono due artisti romagnoli, Gabriele Graziani alla voce e kazoo e Michele Barbagli alle chitarre, kazoo e percussioni a pedali. È l’occasione per apprezzare un duo che ha partecipato al Festival di Sanremo Giovani, al Premio Tenco e ha ricevuto importanti riconoscimenti. Graziani e Barbagli raccontano musicalmente soprattutto la prima parte della carriera di Adriano Celentano, che negli anni ‘60 e ‘70 ha esplorato e reinterpretato il rock ‘n’ roll, per un repertorio che diverte per ironia e leggerezza, ma colpisce e fa riflettere per le tematiche legate all’ecologia e la corsa alla modernità, alimentata dal boom economico dell’epoca. Sono argomenti del secolo scorso, ma ancora molto attuali se non di più. In segno di ospitalità, a tutti gli intervenuti sarà offerta una degustazione di ciambella e vino dolce. Il successivo appuntamento è in calendario il 22 novembre, per una esibizione del cantautore e uomo di spettacolo Sergio Casabianca, mentre il 30 sarà la volta dello spettacolo dialettale "Gatozli, acsè par rid". Tutte le iniziative sono organizzate con la collaborazione della Casa del Popolo e il patrocinio del Comune di Cesenatico. La partecipazione è gratuita.

Giacomo Mascellani