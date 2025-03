Concessionari alla Ford Ferri per studiare i sistemi innovativi

La direzione di Ford Europa ha selezionato il centro servizi di Ferri Ford Cesena come concessionaria pilota per la sperimentazione e l’implementazione di processi innovativi da esportare a tutti i centri assistenza Ford del vecchio continente. Così oggi approderanno in città delegazioni del Consiglio europeo dei concessionari Ford da Regno Unito, Francia, Spagna, Olanda e Belgio per assistere alle procedure di tre sistemi innovativi: l’Express Service, cioè l’intervento a ‘4 mani’ su una vettura o un veicolo commerciale che permette di dimezzare i tempi di lavorazione; l’accettazione in cinque minuti, che anticipa l’espletamento delle pratiche burocratiche; il self check-in che, mediante un totem interattivo permette di lasciare e riprendere la propria vettura 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

"Sono lusingato di questo riconoscimento di Ford Europa – dice Mauro Ferri, amministratore unico di Ferri Spa – . Segnale che testimonia i risultati raggiunti dal nostro team e stimolo per le sfide future".