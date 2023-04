Concessioni demaniali nel caos "Il governo indichi i criteri dei bandi"

di Giacomo Mascellani

Gli stabilimenti balneari e tutte le altre aziende presenti sul demanio marittimo, nel 2024 andranno a bando. La sentenza di due giorni fa emessa dalla Corte europea non lascia più dubbi e in una nota da Bruxelles è giunta la notizia scritta nero su bianco, che le concessioni di occupazione delle spiagge italiane non possono essere più rinnovate automaticamente, ma devono essere oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente. L’ultimo atto è relativo alla risposta che l’Europa ha dato al Comune di Ginosa, nella provincia pugliese di Taranto, che sostanzialmente si era attivato per sottrarsi alla direttiva Bolkestein e all’evidenza pubblica. Da parte dell’Unione Europea arriva dunque una conferma, dopo che a fine inverno era successo di tutto a livello nazionale. Il Governo Meloni aveva infatti inserito nel decreto mille proroghe lo slittamento di un anno dell’evidenza pubblica sugli stabilimenti balneari, dalla fine del 2023 alla fine del 2024, per consentire allo stesso Governo di decidere, scrivere e approvare i criteri con cui applicare la Bolkestein in Italia, e soprattutto per consentire ai Comuni di organizzarsi per i bandi, visto che nessun ente pubblico italiano allo stato attuale è pronto. Trascorsi pochi giorni, in cui i balneari sono tornati a rifiatare, perchè di fatto il Governo Meloni consentiva loro di poter essere a capo degli stabilimenti in concessione per altre due estati, è arrivata la doccia fredda del Consiglio di Stato, che con la sentenza numero 2192 del 1° marzo 2023, la Sezione VI del Consiglio di Stato si è pronunciata, scrivendo a chiare lettere che ogni proroga deve essere disapplicata.

A rimarcare la decisione, ci ha pensato poi la massima carica dello Stato, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ha detto di essere contrario alle proroghe. Il problema è che da due mesi a questa parte, giungono segnali forti da Bruxelles e da Roma, secondo i quali le concessioni demaniali andranno sicuramente a bando, ma non si è mosso nulla per stabilire i criteri con i quali verrà applicata la Bolkestein a questi beni. A tal riguardo scalda i motori l’Anci, l’Associazione nazionale dei comuni italiani, perchè i beni di cui parliamo, sono aziende in gran parte a conduzione familiare, costruite sì su suolo pubblico ma con le risorse di imprenditori privati. C’è incertezza sul futuro di tanti lavoratori.

I primi a muoversi sono stati il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, il quale è Delegato politico al Turismo di Anci Emilia-Romagna, ed il sindaco di Bellaria Igea Marina, Filippo Giorgetti, che è vicepresidente di Anci Emilia-Romagna e Delegato politico ai Lavori pubblici e Attività produttive. "Riteniamo necessario lavorare per trovare un possibile bilanciamento _ dicono i due sindaci della costa _, fra l’interesse pubblico alla corretta azione amministrativa da un lato, e quello alla considerazione delle posizioni in cui si trovano gli operatori economici. I nostri Comuni hanno bisogno di conoscere per tempo come devono e possono comportarsi, in che modo indire le procedure ad evidenza pubblica, con quali limiti e secondo quali criteri di valutazione delle proposte. Con la stagione estiva alle porte e tenuto conto dell’importanza economica e occupazionale che riveste questo settore, dobbiamo anche dare indicazioni univoche e chiare ai nostri uffici su come comportarsi rispetto alle istanze ed ai progetti che prevedono investimenti e interventi di manutenzione straordinaria, che potrebbero esporre gli enti a possibili censure sotto il profilo della legittimità amministrativa. Per questo noi Comuni interessati abbiamo il bisogno di dialogare subito con il Governo".