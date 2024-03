Conclusa la valutazione del perito . Sacro Cuore, accordo ad un passo

Tanto più in affari non dire ’gatto se non l’hai nel sacco’ e infatti il sindaco Enzo Lattuca ha parlato finora non della acquisizione di un’area di sosta da 50 posti da far diventare pubblica dalla cooperativa Sacra Famiglia proprietaria degli spazi del Sacro Cuore, bensì di trattativa bene avviata in tal senso che conta di chiudere entro fine legislatura, schiodando un impasse decennale, tanto è il tempo interminabile da quando le parti hanno avviato il confronto sul ’parcheggio dei sospiri’.

Le cose procedono e al Comune di Cesena sta per pervenire la valutazione affidata alla società esterna Ferretti Consulting sulla congruità del valore di diritto dell’area in questione. L’amministrazione comunale le ha affidato l’elaborazione di un piano economico finanziario per la gestione del parcheggio pubblico Sacro Cuore e la produzione della relativa stima immobiliare. Si tratta non della vendita, ma dell’affidamento al Comune dell’area per vent’anni.

In una deliberazione di giunta dei mesi scorsi è stato stabilito di valutare positivamente la proposta dalla cooperativa Sacra Famiglia presieduta da Paolo Chierici, finalizzata alla realizzazione nell’area in via Padre Vicinio da Sarsina di una servizio pubblico di sosta, dando indirizzo al settore Ambiente e territorio e Servizi amministrativi partecipazione e patrimonio di predisporre le analisi tecniche per valutate la pianificazione economico-finanziaria.

Il piano economico finanziario ora è pronto (compenso di 9.150 euro compresa di Iva alla società) e si tratta del passaggio dovuto prima della auspicata definizione della trattativa.

Non ci si discosta dal vero affermando che la richiesta da parte dei proprietari è di concedere l’area con 50 posti adiacenti al complesso del Sacro Cuore su via Padre Vicinio da Sarsina a un canone di 60mila euro all’anno per un periodo di vent’anni: importo totale d 1,2 milioni.

L’intendimento dell’amministrazione comunale è quello, tuttavia, di pagare in una unica soluzione una cifra più bassa, di poco inferiore al milione. Tenendo conto della rivalutazione finanziaria si arriverebbe non lontano dalla somma richiesta. Pretese più alte sarebbero invece considerate fuori mercato da parte dell’amministrazione comunale, fiduciosa di poter siglare l’accordo a breve e mettere il parcheggio a disposizione con costi allineati a quelli delle altre aree di sosta in centro storico.