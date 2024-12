Conclusi i lavori di manutenzione sul ponte Fosso delle Radici

Si sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria del Ponte Fosso delle Radici, sulla provinciale SP130 Casteldelci al chilometro 0,550, a sud di Riofreddo di Verghereto. Una strada che dalla zona di Alfero conduce a Casteldelci, in provincia di Rimini, e prima a Capanne-Eremo Sant’Alberico e a Balze alle falde del Fumaiolo.

L’intervento, finanziato grazie a un contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla messa in sicurezza dei ponti e viadotti, il cosiddetto decreto "Ponti", per un importo di oltre 190.000 euro, è stato realizzato dalla ditta Cantieri srl.

"Proseguiamo con la messa in sicurezza dei ponti sulle strade provinciali – commenta il presidente della Provincia, Enzo Lattuca –. I lavori conclusi sul Ponte del Fosso delle Radici fanno parte di un programma strutturato di messa in sicurezza dei ponti e viadotti su strade provinciali, che ci accompagnerà per i prossimi sei anni e andrà a consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture provinciali".