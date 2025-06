Conclusioni in porta,. Shpendi nella Top Ten

E’ stato un campionato comunque sia importante, al debutto in B, ma a due facce per il bomber bianconero Cristian Shpendi: esplosivo nella prima parte, 10 reti fino al primo dicembre (ko a Frosinone per 3-2), poi condizionato da un infortunio che ha continuato a farsi sentire nella seconda fase del torneo dove ha realizzato una sola rete. Per lui quindi in totale 11 gol in 34 presenze oltre a tre gare e due gol in Coppa Italia, inoltre la delusione del rigore sbagliato nei playoff a Catanzaro ma i penalty li sbaglia solo chi li tira.

Il centravanti albanese (22 anni e contratto con il Cesena fino al 2028) comunque è nel gruppetto di coloro che maggiormente hanno tirato nello specchio della porta, per precisione all’ottavo posto insieme al modenese Antonio Palumbo, 27 volte. In questa particolare graduatoria rientrano tutti i migliori bomber del campionato ma uno solo, il francese Armand Laurientè, è stato promosso poi in A con il suo Sassuolo. E proprio lui con 43 tiri in porta (33 presenze-18 reti) guida la speciale classifica insieme al catanzarese Pietro Iemmello (38 presenze-17 reti), segue a quota 41 il capocannoniere della B Vincenzo Pio Esposito (Spezia, 39 gare 19 gol), in quarta posizione a quota 33 Andrea Adorante (Juve Stabia, 36-17 reti), poi Manolo Portanova a 31 (Reggiana, 36-8 gol), a 28 tiri in porta Matteo Brunori (Palermo 34-9 reti), seguono Daniele Verde a 28 (Salernitana, 35-3 gol), in ottava posizione a pari merito appunto Cristian Shpendi (34 presenze-11 gol) e il trequartista modenese Antonio Palumbo (35-9 sigilli), chiude la top ten di chi ha tirato maggiormente in porta ossia tra i pali in serie B l’attaccante del Cosenza Gabriele Artistico, 26 volte (33-7).