Concluso il percorso formativo per manager delle Pmi

Si è appena conclusa la terza edizione del percorso formativo ‘Il manager delle PMI’ promosso da Cna Forlì-Cesena, in collaborazione con Bologna Business School. Un progetto iniziato 5 anni fa come una sfida, che nel tempo si è solidificato ed è diventato un fiore all’occhiello dell’associazione.

Temi manageriali sempre attuali, che consentono di leggere ed affrontare i cambiamenti in atto, e docenze di altissima qualità sono un binomio che si è dimostrato vincente. A queste si aggiungono un gruppo di imprenditrici e imprenditori attenti, curiosi e pronti al confronto che hanno portato alla costituzione non di una semplice aula formativa ma di un gruppo coeso che, come nelle edizioni precedenti, continuerà a crescere e a collaborare.

"Con la nostra partecipazione a questo corso – commenta Lorenzo Buratti titolare Buratti Meccanica srl – Clorofilla –abbiamo ampliato gli orizzonti e aumentato la consapevolezza riguardo a diversi strumenti utilizzabili nella nostra vita quotidiana in azienda. Unire docenti di altissimo livello ad argomenti interessanti ha sempre creato un clima molto stimolante in aula, esperienza sicuramente da ripetere in futuro".