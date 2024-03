Concluso il primo corso per direttori generali. Alla Maltestiana i 26 futuri manager della sanità Si è concluso il corso di formazione manageriale per direttori sanitari in Emilia Romagna. La cerimonia finale ha visto la consegna dei diplomi ai 26 partecipanti, che potranno candidarsi per ruoli di direzione nel Servizio Sanitario Nazionale.