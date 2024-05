Concluso l’intervento di edilizia popolare in via Pian del Carpine Concluso intervento edilizio a via Pian del Carpine per famiglie a basso reddito: efficientamento energetico, impianto fotovoltaico e recupero alloggi residenziali. Investimento di 1,3 milioni di euro con finanziamento complementare al Pnrr. Collaborazione tra Acer e Comune.