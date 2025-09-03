Concorso di pittura ‘Montemaggi’. Iscrizioni aperte fino al 5 ottobre

A Savignano sul Rubicone fino al 5 ottobre è possibile iscriversi al 6° Concorso di Pittura intitolato al cav. Dario Montemaggi. Per il momento basta una foto del quadro che si intende presentare alla mail: concorsodariomontemaggi@gmail.com con titolo tecnica misure e anno di esecuzione.

Per il sesto anno consecutivo la famiglia Montemaggi ripropone il concorso di pittura in ricordo del cavaliere Dario Montemaggi scomparso nel 1975. Il concorso ha la finalità di promuovere e valorizzare l’arte pittorica contemporanea romagnola. Il premio è patrocinato dall’associazione culturale "Pittori della Pescheria Vecchia di Savignano", dal Comune di Savignano e dalla Rubiconia Accademia dei Filopatridi.

Il concorso prevede la selezione di un numero massimo di 120 opere che verranno esposte nella mostra collettiva dei finalisti al salone di esposizione Montemaggi Designer in Via Roma 2, a Savignano dal 14 dicembre al 18 Gennaio 2026. La premiazione avverrà domenica 14 dicembre alle 16 nella medesima sede.

Tra tutte le opere verranno selezionate tre vincitrici: la prima per un valore in denaro di 1.500 euro, la seconda di 1.000 euro e la terza di 500. A una quarta opera scelta dalla giuria verrà conferito un premio dei Filopatridi e una quinta premiata dall’amministrazione comunale di Savignano sul Rubicone.

Info: Vincenzi Werther tel. 348/6545244.