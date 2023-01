Concorso letterario e incontri per riflettere sul secolo lungo

Prende il via il concorso letterario rivolto agli studenti delle superiori ’Bibliotechiamo’, promosso dall’associazione Amici della Biblioteca Malatestiana con il sostegno del Bcc Romagnolo. Il tema di quest’anno è ’Ci sarà mai una pace perpetua? Potrà mai esistere un mondo senza guerre?’, una riflessione su cui gli studenti dovranno realizzare un racconto, un fumetto o un video. Il montepremi è ricco: per entrambe le categorie (racconto e fumetto-video) è previsto un primo premio di 350 euro, 250 euro per il secondo e 150 per il terzo. Per partecipare occorre iscriversi entro sabato inviando una mail a [email protected], ma per gli elaborati, c’è tempo fino al 28 aprile.

In preparazione al concorso, è previsto anche un ciclo di incontri rivolti a docenti, studenti e alla cittadinanza. Il ciclo di conferenze, dal titolo ’Password per capire il secolo lungo’, avrà luogo nell’aula magna della Malatestiana con esperti di alto profilo che rifletteranno su pandemia, mafia, Balcani, Russia. Primo appuntamento il 2 febbraio alle 17 con i magistrati Daniele Paci e Marco Forte che approfondiranno le ’Mafie vecchie e nuove. L’insediamento al nord e in particolare in Emilia Romagna’. Si prosegue il 16 febbraio con ’I Balcani dopo la Jugoslavia fra adesione alla UE e potenziali alternative’, a cura del professore Stefano Bianchini, il quale tratterà anche ’I dilemmi geopolitici della Russia: multipolarismo e spazio post-sovietico alla prova’ il 2 marzo. Uultimo incontro, ’Il nostro futuro endemico. (Con)vivere nella nuova società del rischio’ il 9 marzo con Antonio Francesco Maturo.