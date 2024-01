Concorso per il presepe più bello. Castelvecchio alla 23esima vittoria

La 23esima vittoria per il presepe di Castelvecchio di Savignano (foto) al concorso indetto dal settimanale della diocesi di Rimini "Il Ponte" cui appartengono i comuni di Sogliano al Rubicone, Borghi, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli e Roncofreddo. Ha ottenuto di nuovo il primo posto per la categoria "Prespi all’aperto", superando tutti gli altri, da Cattolica al Rubicone. Sono 24 anni che il settimanale della diocesi riminese "Il Ponte" organizza il concorso e solo in un’edizione quello di Castelvecchio ha sfiorato la vittoria, ottenendo però il secondo posto.

Il presepe verrà chiuso domenica 14 gennaio. Quest’anno lo hanno fatto, con le statue a grandezza naturale e ricostruiti i ruderi di un tempio romano, nel chiostro della chiesa di Santa Maria di Castelvecchio. "È un presepe tradizionale in stile napoletano, animato – spiegano –. La presenza delle rovine, vuole aiutarci a riflettere sul significato della vita e sulla venuta di Gesù tra di noi. Le rovine ci ricordano il nostro desiderio di eternità. Nel nostro cuore vorremmo che ogni cosa fosse per sempre, ma la nostra natura umana ci condanna alla imperfezione, al peccato, alle cose che finiscono".

"La novità di quest’anno è il censimento di Giuseppe e l’arrivo di Erode che dice ai Re Magi di avvisarlo quando lo avrebbero trovato – aggiungono –. Cosa che, naturalmente, non avviene. Poi abbiamo rifatto la Natività e la grotta a dimensioni notevoli". Il presepe è stato allestito su un piano di 100 metri quadrati: "Diverse persone hanno lavorato per due mesi – concludono gli organizzatori – e potrà essere visitato fino a domenica 14 gennaio, nei giorni festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 e, a richiesta, nei feriali". Ingresso a offerta libera a beneficio delle opere parrocchiali.

