Concorso Uccellini, alla semifinale 3 allievi del Maderna

La giuria del Concorso Internazionale di musica antica Marco Uccellini, ha ammesso alla semifinale 3 allievi del Conservatorio Maderna: Antonella Gnagnarelli, Bianca Tomaselli e l’ex allievo Angelo Testori. La manifestazione è dedicata al canto barocco. Promosso dal Conservatorio ’Bruno Maderna’, l’Ensemble Sezione Aurea e dal Comune di Forlimpopoli, rende omaggio al celebre violinista e compositore forlimpopolese. I candidati al premio il 2 dicembre saranno a Forlimpopoli per esibirsi. Fra loro saranno scelti i tre finalisti che il 3 dicembre si esibiranno in un concerto finale per contendersi la vittoria.