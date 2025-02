Condanna bipartisan. Lo sdegno del ministro:: "Un attacco alla città: il sapere non si imbratta"

Le prime dichiarazioni di solidarietà verso l’istituzione universitaria finita nel mirino di chi ha imbrattato le pareti del campus, sono state quelle arrivate dal sindaco Enzo Lattuca. "Le scritte ingiuriose e deliranti – ha commentato il primo cittadino - sono un atto gravissimo e inaccettabile. Tali atti di vandalismo e di inciviltà non solo rappresentano una violazione del rispetto reciproco, ma rappresentano un attacco alla comunità accademica, che si fonda sul sapere scientifico e sul valore del dialogo e del confronto tra idee. Esprimo la mia totale solidarietà all’Università di Bologna e al coordinatore del Campus di Cesena, il professor Mirko Viroli. Non tollereremo mai atti che alimentano odio, discriminazione o intolleranza. Insieme alle forze dell’ordine faremo di tutto affinché i responsabili vengano individuati". "Quanto accaduto – è stato il commento della ministra dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini - è un attacco inaccettabile all’intera comunità accademica e alla città. Il sapere non si imbratta, si coltiva. Insieme siamo più forti contro chi oppone ignoranza e vandalismo alla scienza, alla conoscenza e al libero confronto". Da Roma sono arrivate anche le parole di Rosaria Tassinari, capogruppo di Forza Italia in Commissione Cultura alla Camera: "Esprimo la mia solidarietà per l’attacco vile e inaccettabile. Ci auguriamo che le forze dell’ordine individuino presto i responsabili degli atti vandalici che hanno deturpato un luogo di sapere, di conoscenza e di apprendimento, che appartiene a tutta la comunità e agli studenti innanzitutto. A chi vandalizza e deturpa con scritte deliranti, opporremo sempre le ragioni della scienza e del confronto civile e democratico".

Fermezza anche da parte del presidente della Regione Michele de Pascale: "Un atto vile e inaccettabile, che prende di mira un luogo dedicato alla conoscenza e alla ricerca, valori fondamentali della nostra comunità. Un gesto intollerabile. Le università sono il cuore della conoscenza, della ricerca scientifica e del confronto libero e democratico. Colpire un luogo del sapere con messaggi intrisi di disinformazione e odio è un attacco, non solo alla comunità accademica, ma a tutta la società. Non possiamo permettere che atti di questo tipo trovino spazio nelle nostre città". La consigliera regionale del Partito Democratico Francesca Lucchi ha aggiunto che "Non c’è spazio per chi al posto del dialogo sceglie di deturpare beni pubblici e diffondere teorie prive di ogni fondamento". In linea anche la collega consigliera regionale del Pd Valentina Ancarani, come pure Mirko Grammatico della segreteria comunale dem cesenate: "Mai vista una cosa così, uno scempio al limite della paura. Civiltà e rispetto sono sempre stati i valori dell’Università e della nostra città e non saranno certo queste scritte a cambiarlo".

Marco Casali di Fratelli d’Italia esprime "la nostra più profonda solidarietà. Questi atti vandalici rappresentano un gesto gravissimo e inaccettabile, non solo per il danno materiale arrecato, ma soprattutto per l’attacco ai valori fondamentali della conoscenza, del dialogo e del rispetto reciproco". Approccio analogo da parte di Enrico Sirotti Gaudenzi e Antonella Celletti della Lega: "L’imbrattamento, oltre a costituire un reato, rappresenta un atto vandalico e una violazione di quei principi di convivenza civile che dovrebbero essere rispettati da tutti. Un atto del tutto inutile, dettato da maleducazione e incapacità di confrontarsi in un dialogo civile". Altre note di condanna sono arrivate dai Popolari per Cesena e dai sindacati Cgil, Cisl e Uil. "Non sono solo un atto vandalico, ma il segnale evidente di una crisi sociale e culturale creata da precise scelte politiche" sostiene Fondamenta-Alleanza Verdi e Sinistra di Cesena.