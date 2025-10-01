"Condannate i tre imputati". Le richieste del pm al processo per le mascherine

La condanna dei tre imputati rimasti nel processo per la fornitura di mascherine non idonee all’Ausl Romagna ai tempi della pandemia è stata chiesta ieri, al termine di una lunga requisitoria, dal pubblico ministero Laura Brunelli al giudice dell’udienza preliminare Ilaria Rosati. Il processo si svolge in tribunale a Forlì col rito abbreviato che garantisce agli imputati, in caso di condanna, uno sconto di un terzo della pena perché porta a uno snellimento della procedura giudiziaria. La vicenda risale ai tempi della pandemia, quando era molto difficile trovare mascherine e altri dispositivi di protezione individuale, e l’Ausl Romagna si affidò all’ex parlamentare romagnolo della Lega Gianluca Pini e alla sua azienda Codice di Fusignano, per ottenere una fornitura per un importo di tre milioni e mezzo di euro. Successivamente emerse che le mascherine, di provenienza cinese, non avevano le certificazioni necessarie per essere importate e utilizzate in Italia.

Per Salvatore Minenna, 53 anni, romano, che all’epoca dei fatti era direttore generale dell’Agenzia delle Dogane, è stata chiesta la condanna a due anni e quattro mesi di reclusione per il reato di corruzione in concorso con l’ex onorevole della Lega Gianluca Pini, uscito dal processo patteggiando una pena di 23 mesi di reclusione (con la condizionale).

Per Gianluca Prati, 52 anni, forlivese, responsabile del magazzino unico dell’Ausl Romagna che ha sede a Pievesestina di Cesena e direttore dell’esecuzione del contratto di fornitura delle mascherine da parte dell’azienda Codice di Gianluca Pini, è stata chiesta la condanna a un anno di reclusione per frode nelle pubbliche forniture: avrebbe aiutato Pini nelle pratiche per la fornitura delle mascherine.

Per Sergio Covato, 64 anni, di Ravenna, funzionario della prefettura di Ravenna, difeso dall’avvocato Carlo Benini, è stata chiesta la condanna a due anni di reclusione perché avrebbe operato per sollecitare il rilascio del porto d’armi per difesa personale a un imprenditore amico e socio di Gianluca Pini che in cambio si sarebbe interessato per fare assumere una figlia del funzionario in una banca di San Marino.

Dopo l’esposizione delle ragioni dell’accusa e le richieste di condanna da parte del pubblico ministero Laura Brunelli, il processo si avvia alle battute finali: il 7 ottobre ci saranno le arringhe dei difensori di Salvatore Minenna, avvocati Gianluca Tognozzi e Roberto D’Atri di Roma. Nell’udienza successiva, il 14 ottobre, ci saranno le arringhe dei difensori di Gianluca Prati, gli avvocati Giovanni Maio e Alessandro Monteleone di Cesena, e quella dell’avvocato Carlo Benini di Ravenna che difende Sergio Covato. La data della sentenza non è ancora stata fissata, ma dovrebbe essere in novembre.