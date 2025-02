Condannato a 9 anni per spaccio e rapina, arrestato

I carabinieri di San Mauro Pascoli hanno arrestato un 34enne cittadino marocchino, in esecuzione del provvedimento di condanna definitivo, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma, dovendo lo stesso espiare la pena di nove anni, cinque mesi e ventisette giorni di reclusione, oltre al pagamento della pena pecuniaria di 3.300 euro di multa. L’uomo, condannato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso a Roma nell’aprile 2018, nonché rapina aggravata, commessa nel febbraio 2021 a Corato in provincia di Bari, è stato rintracciato dai carabinieri nel territorio di San Mauro Pascoli e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha emesso il provvedimento detentivo, arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Forlì, dove sconterà la pena.