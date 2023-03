Condannato Moggi Assolto Campedelli

Si è concluso ieri a Napoli il processo che vedeva imputati Luciano Moggi e una quarantina di dirigenti di molte società calcistiche di tutta l’Italia. L’accusa per Luciano Moggi e il suo partner Marco Sommella era di aver emesso fatture per false prestazioni in relazione al tesseramento del calciatore Erion Bogdani che militò nel Cesena in serie A dall’estate 2010 all’inizio del 2012; per tutti gli altri imputati era di aver utilizzato le fatture emesse per operazioni inesistenti. Tra gli imputati c’erano Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, Claudio Lotito (Lazio), Adriano Galliani (Milano, oggi Monza), Andrea Della Valle (Fiorentina) e Igor Campedelli che all’epoca era presidente del Cesena.

Luciano Moggi è stato condannato a un anno di reclusione, tutti gli altri sono stati assolti perché il fatto non sussiste.