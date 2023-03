Confartigianato celebra San Giuseppe

Il valore artigiano che si implementa e si innova con artigiani e piccoli imprenditori protagonisti e fervida espressione della cultura produttiva italiana, saranno al centro della seconda edizione della ‘Giornata della Cultura artigiana’, promossa da Confartigianato cesenate, in aderenza all’evento nazionale che si terrà domani nella ricorrenza di San Giuseppe Artigiano. "Si tratterà di un’iniziativa – mette in luce il Gruppo di Presidenza di Confartigianato Cesena (Stefano Ruffilli, Daniela Pedduzza e Marcello Grassi nella foto) -che coinvolge l’intero sistema associativo, a partire da Confartigianato di Bergamo e di Brescia, le città Capitale Italiana della Cultura 2023, a significare il legame tra artigianato e cultura, e anche il nostro territorio cesenate dove sono molto forti l’impegno e le iniziative per affermare la cultura artigiana. L’iniziativa vuole ribadire che l’intelligenza artigiana espressa dalle piccole imprese rappresenta il punto di forza del made in Italy. L’artigianato si sta evolvendo e insieme ai mestieri tradizionali si sviluppano quelli più tecnologici e digitalizzati, per essere al passo con la modernità. Ma i valori si confermano quelli di sempre. Fatica, sacrificio, creatività, manualità, passione, attaccamento al lavoro, onorabilità. Nella società dell’innovazione digitale, della robotica,del web marketing, dei social network, del linguaggio sintetico degli sms, le radici profonde del mondo artigiano – che di questa società innovativa fa parte a pieno titolo e vuole esserne protagonista come prova anche il successo della Comunità digitale avviata in Confartigianato Cesena – rappresentano ancora una identità sociale, culturale e territoriale.

L’evento, a cui si collegheranno online anche le imprese cesenati, inizierà alle ore 10, verrà condotto dal giornalista Angelo Mellone e sarà aperto dal presidente di Confartigianato Marco Granelli.