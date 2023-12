Confartigianato e Coldiretti, dono al vescovo

Prima della tradizionale messa natalizia celebrata dal vescovo monsignor Douglas Regattieri nella sede di Confartigianato cesenate in via Alpi, a cui hanno partecipato dipendenti impegnati anche nel coro e imprenditori, è stata donata da Confartigianato cesenate e Coldiretti provinciale una statua simbolica del presepe (nella foto) che si collega alla contemporaneità, come avviene tradizionalmente da anni.

A 800 anni dal primo presepe voluto da San Francesco a Greccio la statuina rappresenta la trasmissione del saper fare attraverso le generazioni. Obiettivo dell’iniziativa è quello di aggiungere al presepe figure che ci parlino del presente ma anche del futuro. Quest’anno la statuina rappresenta, attraverso un maestro imprenditore e il suo apprendista, il passaggio di competenze tra le generazioni.