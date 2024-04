Confartigianato, eletta l’assemblea di sessanta delegati

È stato eletto il parlamentino di Confartigianato Cesena, l’assemblea con sessanta delegati per il nuovo mandato 2024-2028, trenta imprenditori artigiani eletti dal territorio e trenta dalle categorie. Il 15 aprile l’assemblea dei delegati eleggerà il consiglio direttivo che si riunirà successivamente per l’elezione del nuovo Gruppo di Presidenza, il quale erediterà il testimone da Stefano Ruffilli, Marcello Grassi (non più eleggibili, dopo il secondo mandato) e Daniela Pedduzza. “Alle elezioni dell’assemblea dei delegati hanno partecipato 1076 imprenditori, un risultato molto significativo – afferma Confartigianato Cesena – che costituisce una grande prova di democrazia interna con pieno coinvolgimento delle imprese associate nel percorso che ha compreso una ventina di incontri in tutti i comuni cesenati con i sindaci e delle filiere produttive a cui hanno preso parte 500 imprenditori artigiani. L’età media degli eletti è 48 anni, 25 sono i debuttanti al primo mandato, con 17 donne e 14 giovani under 40”. Ecco i 60 eletti nell’Assemblea dei delegati. Comitato Cesena: Alessandro Fagioli, Rita Cicognani, Alessandro Molari, Cristiano Gardini, Vasilev Veselin Nnaydenov detto Vasco, Marco Giangrandi, Dario Domenico Colucci, Marco Di Manno. Comitato Rubicone: Pietro Buccellato, M.Grazia Gasperoni, Valentina Piscaglia, Stefano Baiardi, Fabrizio Brigliadori, Ruggero Giusti. Comitato Cesenatico: Alan Sacchetti, Marco Bissoni, Barbara Burioli, Luca Forlani, Cinzia Lucchi, Lara Fanti. Comitato Valle Savio: Claudio Alessandrini, Luca Gregori, Maria Nuti, Alessandro Mirri, Mattia Cangini, Nazareno Martinetti. Comitato Gambettola: Vanessa Sacchetti, Raffaele Sarmati, Matteo Pascucci e Francesco Biondi. Categoria Alimentazione: Erika Maraldi, Simona Bisacchi, Morena Baiocchi. Categoria Impianti: Ivan Zamagni, Andrea Balestra, Sandro Lazzaretti. Categoria Manifattura: Stefano Soldati, Mario Picone, Christian Cola. Categoria Legno artistico: Paolo Giorgetti, Emanuela Ambroni e Nicole Casadei. Categoria Autoriparazione: Luca Biondi, Anthony Rossetti e Gianluca Savini. Categoria Moda. Judy Mazzotti, Marco Della Motta, Alan Ricci. Categoria Benessere: Enrico Chillon, Sandra Castorri e Kariman Zedi. Categoria Servizi-terziario: Daniela Pedduzza, Andrea Mazzini, Andrea Baldazzi. Categoria Trasporti: Luca Facciani, Claudio Biserni, Antonio La Tosa. Categoria Costruzioni: Johnny Brunelli, Andrea Baraghini, Marco Trevi. Nella foto un imprenditore al voto ai seggi di Confartigianato Cesena.